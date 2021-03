Gheorghe Smadoi, preot craiovean și tatăl a două fetițe, are nevoie de ajutorul oamenilor

,,A fost un mic șoc pentru mine. La început am ținut doar pentru mine, nu am spus familiei până nu am fost sigur de diagnosticul pus. Dincolo de șocul bolii, sunt optimist și bucuros când văd compasiunea oamenilor din jurul meu. Dumnezeu te ajută. O vorbă spune că dacă cel rău nu te poate trage în spate, de trimite înainte. Cel mai cumplit și greu lucru la boală este să o accepți. Pentru mine, această boală a fost ca un restart, organismul se auto restartează. M-a făcut să mă gândesc unde am greșit în alimentație, stil de viață”, spune Gheorghe Smadoi.