Iohannis: Vom investi masiv în sistemul educațional

Președintele României, Klaus Iohannis, susține că Guvernul va încerca în perioada următoare să investească masiv în sectorul educațional. E vorba atât de investiții de la buget, cât și din fonduri europene. Situația este, după cum relatează Klaus Iohannis, una îngrijorătoare pentru sistemul de învățământ din țară.

Peste 40% din clădirile unde funcționează școli sunt în zone de risc seismic, iar normativele clădirilor nu mai sunt actualizate de 10 ani.

„Am avut mai multe discuții despre prioritățile noastre și investițiile care trebuie făcute. Am discutat despre dotarea spitalelor, astfel încât să oferim condiții mai bune pacienților. Am discutat despre locuri de muncă pentru pacienții afectați de pandemie, despre educație și școli sigure pe car ele dorim pentru elevii noștri. Ne dorim, de asemenea, un mediu curat. Azi am avut o întâlnire privind școlile sigure și sănătoase în România.

Discuțiile au vizat autorizațiile ISU la incendiu, autorizațiile de cutremur, dar și consolidarea sistemului de sănătate.

Avem mult prea multe clădiri neverificate. Peste 40% din clădirile unde funcționează școli sunt în zone de risc seismic. Am discutat despre soluții, că de probleme tot am discutat.

Am hotărât ca prin alocările viitoare zona de infrastructura educațională să fie o prioritate pentru noi. În planul de reziliență o să fie investiții majore în învățământul de stat. Este absolută nevoie de revizuirea reglementărilor privind construirea și repararea clădirilor. Ne-am uitat pe lista de normative și majoritatea sunt mai vechi de 10 ani.

Știm că lucrurile sunt complicate, sunt birocratizate”, a precizat Klaus Iohannis în cadrul unui discurs.