Elevii vor trebui să poarte mască la orele de sport în sală

Ministerul Sănătății a respins ridicarea obligativității măștilor la orele de sport în sală și nu a fost de acord nici ca elevii din școlile speciale să poată veni fizic la ore, indiferent de scenariu. În răspunsul oficial formulat la solicitările ministrului Educației, obținut în exclusivitate de Edupedu.ro, secretarul de stat din Sănătate Andreea Moldovan spune că menține restricțiile și că „NU se pot face ore de sport în sală, fără mască, fără risc de infectare”, fără a face referire expresă însă la educația fizică în aer liber. Amintim că România este singura țară din UE care impune obligativitatea măștii la orele de educație fizică în toată țara și la toate clasele, indiferent dacă orele sunt afară sau în sală.

Ministrul Educației a solicitat oficial Ministerului Sănătății, pe 1 martie 2021, să elimine obligativitatea purtării măștilor de protecție de către elevi în timpul orelor de educație fizică desfășurate afară sau în sălile de sport, dar introducerea obligativității ca elevii să mențină o distanțare de 2 metri, evitarea sporturilor de echipă și menținerea măștilor la vestiare și către sau de la ora de educație fizică.

Ministerul Sănătății nu face precizări clare în cazul orelor de sport în exterior, însă precizează că riscul de transmitere e mare atunci când se face efort susținut.

Ce a solicitat Ministerul Educației pe 1 martie ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu:



„Revenim cu rugămintea de a reanaliza propunerile noastre cu privire la purtarea măștii de protecție în timpul orel de educație fizică. Analiza primită la nivelul Ministerului Educației relevă faptul că în majoritatea țărilor europene această măsură este înlocuită cu reguli de distanțare suplimentară și aerisirea permanentă a sălilor de sport. În acest sens, vă propunem completarea punctului III 2 b din Anexa la ordinul menționat, astfel:

„prin excepție, în timpul orelor de educație fizică desfășurate în aer liber sau în sălile de sport construite cu această destinație, masca de protecție nu este obligatorie. În aceste situații este obligatorie o distanțare minimă de 2 metri.

Se recomandă evitarea sporturilor de echipă care presupun interacțiuni fizice.

Purtarea măștii este obligatorie pentru copiii care se deplasează către și de la locul de efectuare a activităților fizice, în vestiare și până în momentul începerii orei de educație fizică, dar nu și în timpul orelor de educație fizică.” ”

În prezent, ordinul comun precizează că masca este obligatorie în permanență la școală.

Ministerul Sănătății a răspuns, prin intermediul secretarului de stat Andreea Moldovan:



„Ținând cont de:

– incidența în creștere a cazurilor, raportată de către INSP în data de 23.02.20221, precum și de

– creșterea cazurilor pozitive în rândul cadrelor didactice de la reluarea cursurilor și de numărul claselor/grupelor suspendate

– numărul de tulpini UK secvențiate în țară (200 în prezent), precum și repartiția lor geografică pe tot teritoriul României, cu rata de transmitere și contagiozitate crescută la copii

Ministerul Sănătății susține ferm respectarea măsurilor propuse în adresa din 16.02.2021.”

Printre argumentele invocate, aceștia precizeză că „măștile nu cresc efortul respirator semnificativ, nici cele FFp2 sau FFp3. Standardele de fabricație în vigoare garantează acest aspect.”

„În timpul eforului fizic crește mult eliminarea de aerosoli ce pot vehicula SARS-CoV-2 de la un bolnav la o persoană receptivă, implicit riscul de transmitere”, mai susține secretarul de stat.

„Concluzia simplă și finală este că NU se pot face ore de sport în sală, fără mască, fără risc de infectare.



De asemenea, considerăm importantă sublinierea faptului că:

– O parte dintre țări au sistat complet orele de educație fizică;

– În timpul efortului fizic transmiterea este accentuată;

– Având în vedere că în școlile speciale sunt copii cu multiple comorbidități, cu un risc crescut de a dezvolta forme severe de boală, considerăm necesară respectarea în continuare a scenariilor care țin cont de incidența fiecărei localități și în cazul unităților de învățământ pentru copii cu nevoie speciale.

– Plus că 1 copil bolnav fără mască pentru el și pentru colegi – cadru didactic la ora de sport înseamnă închiderea clasei / claselor dacă orele de educație fizică se organizează comun.

– Acestă măsură ar zădărnici efortul susținut de a purta masca în timpul tuturor celorlalte activități școlare.”

INSP: Creștere importantă a cazurilor de COVID în ultimele două săptămâni în rândul copiilor, în special la grupa de vârstă 5-9 ani



Rata de infectare cu noul coronavirus a crescut majoritar la copii și tineri – grupa de vârstă 0-19 ani, în special pentru cei cu vârstele cuprinse între 5 și 9 ani, de la deschiderea școlilor și până pe 21 februarie, a arătat o analiză a Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) din data de 23 februarie. Potrivit graficelor publicate, rata de infectare s-a dublat la categoria de vârstă 5-9 ani.

INSP estima că impactul acestei creșteri a ratei de infectare la copii va fi unul indirect asupra sistemului de sănătate – copiii în mare parte nu au nevoie de spitalizare și sunt izolați la domiciliu, unde pot transmite infecția cu COVID unor adulți cu vulnerabilități care să aibă însă nevoie de spitalizare.

Copiii de clase primare – vârstele 6-10 ani – merg la școală indiferent de scenariul în care se încadrează localitatea, exceptând situația în care localitatea este în carantină pentru o rată de infectare de peste 6%.

Solicitarea comună a asociațiilor de părinți și a sindicatelor din învățământ cu privire la masca la orele de sport



Luni, într-un comunicat comun, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federaţia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER“ cer eliminarea obligativității purtării măști de către elevi la orele de sport. Acestea consideră că măsura impusă de Ministerul Sănătății este excesivă și susțin propunerea Ministerului Educației de a fi eliminată această interdicție.

Semnatarii consideră că „oficialii din Ministerul Sănătății ar trebui să țină cont de riscurile la care sunt expuși elevii care fac orele de educație fizică cu masca pe față, având în vedere că masca afectează capacitatea de efort, iar hiperventilaţia pe o durată mai mare de 15 minute cu masca pe față nu este indicată, după cum arată specialiștii.”

Cum este în celelalte state membru UE

Ministerul Educației a transmis o analiză a măsurilor luate în statele din Uniunea Europeană privind obligativitatea purtării măștii în timpul orelor de educație fizică:

Austria:

Purtarea măștii în timpul orelor de educație fizicănu este obligatorie, dar activitățile sportive sunt reduse la minimum.

Belgia:

In Regiunea valona ,in învățământul primar,elevii nu poartă mască. Este permisă organizarea orelor de educația fizică, dar,în măsura în care este posibil,acesteatrebuie să aibă loc în spații deschise. Profesorii trebuie să poarte mască. Sunt permise cursuri de înot. În învățământul secundar, în prezent, orele de educație fizică sunt suspendate. Ele pot fi înlocuite prin activități organizate în aer liber. În acest caz, dacă distanța fizică este respectată, nu este necesară purtarea măștilor. Elevilor care au ca specializare un domeniu în care educația fizică reprezintă o parte importantă a programului lorde studii (de ex., școli cu program sportiv) li se permite să aibă orede educație fizică numai în aer liber,fără mască. Singura activitate permisă în spații închise este înotul. In Regiunea flamanda purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică organizate în interior nu este obligatorie, însă elevii trebuie să mențină o distanțare fizică de minimum 1,5 metri.

Bulgaria:

Purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică nu este obligatorie, însă elevii trebuie să mențină o distanțare fizică de minimum 1,5 metri.

Croația:

Școlilor li s-a recomandat organizarea orelor de educație fizică cât mai mult posibil în aer liber. În cazul în care acest lucru nu este posibil, profesorii sunt sfătuiți să faciliteze exercițiile individuale și să evite activități sportive în echipă. Dacă distanța fizică poate fi menținută, măștile nu sunt obligatorii.

Cehia:

Întrucât situația epidemiologică în Cehia este gravă, este instituită carantină la nivel național în perioada 1 -28 martie, toate școlile sunt închise și procesul educațional este organizat în format online.

Cipru:

Purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică nu este obligatorie, însă elevii trebuie să mențină o distanțare fizică de minimum 2 metri.

Danemarca:

Purtarea măștilor nu este obligatorie în școlile din Danemarca. Măsurile de prevenție utilizate sunt: ventilația (deschiderea ferestrelor), igiena suplimentară și spălarea mâinilor, precum și testarea.

Estonia:

Purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică nu este obligatorie.

Finlanda:

Purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică nu este obligatorie.

Franța:

Organizarea orelor de educație fizică este permisă doar în aer liber, nefiind obligatorie purtarea măștii.

Germania:

Reglementările variază de la un land la altul și pot varia, de asemenea, între diferite regiuni, în funcție de rata de infectare.

Grecia:

Purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică nu este obligatorie, însă purtarea acesteia este obligatorie în școli.



Irlanda:

Începând cu 1 martie, procesul educațional în format fizic va fi organizat pentru învățământul preșcolar, învățământul primar (clasa a 1-ași a 2-a) și clasele terminale din învățământul secundar (elevii care vor susține examenele de absolvire).

În preșcolar și primar, purtarea măștilor nu este obligatorie. În învățământul secundar superior (clasele terminale), elevii sunt obligați să poarte măști în permanență. (inclusiv pentru orele de educație fizică). Trebuie remarcat însă faptul că, în ultimul an de liceu, doar un număr mic de elevi urmează ore de educație fizică.

Italia:

Purtarea măștilor nu este obligatorie pentru elevii care efectuează activități de educație fizică și sport în aer liber, cu obligația menținerii distanței interpersonale de cel puțin doi metri; purtarea măștilor nu este obligatorie pentru elevii care efectuează activități didactice de educație fizică și sport în interior, cu obligația menținerii distanței interpersonale de cel puțin doi metri și a unei ventilări adecvate, fiind recomandate activitățile fizice și sportive individuale; purtarea măștilor este obligatorie pe durata activităților de educație fizică și sport, organizate în spații alternative, situate în afara clădirilor școlii, fiind obligatorie și respectarea distanței de siguranță interpersonală de cel puțin un metru.

Letonia:

În prezent, procesul educațional în format fizic se desfășoară doar în învățământul primar, într-un număr limitat de municipalități, cu obligativitatea purtării măștilor pe parcursul orelor de clasă (nu se organizează însă ore de educație fizică).

Lituania:

În condițiile înrăutățirii situației epidemiologice, carantina la nivel național este instituită până la data de 31 martie, fapt pentru care procesul educațional va fi organizat online.



Luxemburg:

Purtarea măștii nu este obligatorie pe durata orelor de educație fizică. În învățământul primar și secundar regulile privind purtarea măștilor sunt următoarele: purtarea măștilor (sau a oricărui alt dispozitiv care acoperă nasul și gura) este interzisă în cazul copiilor cu vârsta sub 2 ani și nerecomandată copiilor care participă la ciclul 1 (copii cu vârsta sub 6 ani, în general). Începând cu ciclul 2 (copii cu vârsta peste 6 ani,în general), purtarea măștilor este obligatorie în transportul public și școlar, în incinta școlii și la deplasarea către locul de joacă. Purtarea măștii nu este necesară în cantine, unii dintre elevii cu cerințe educaționale speciale fiind, de asemenea, scutiți de la purtarea măștilor.



Malta:

Conform ghidurilor emise de Ministerul Sănătății, purtarea măștilor nu este obligatorie. Ghidurile prevăd purtarea măștilor de către copiii cu vârsta mai mare de 3 ani atunci când se află în spațiile comune și în mijloacele de transport, dar nu și sălile de clasă.



Olanda:

Purtarea măștii nu este obligatorie pe durata orelor de educație fizică. Purtarea măștilor este obligatorie în învățământul secundar și profesional și tehnic, precum și în cazul în care elevii și personalul didactic și nedidactic se deplasează prin clădire. În timpul orelor, dacă elevii au un loc fix, li se permite să scoată masca.

Polonia:

Purtarea măștii nu este obligatorie pe durata orelor de educație fizică. În general, purtarea măștilor nu este obligatorie în școli. Directorii pot decide însă purtarea obligatorie în spațiile comune ale școlii, dacă situația dintr-o anumită școală face necesar acest lucru. În prezent doar clasele 1-3 din învățământul primar organizează procesul educațional în format fizic.



Portugalia:

procesul educațional este organizat în format online.



Slovacia:

Pentru anul școlar în curs, orele de educație fizică se recomandă a fi axate doar pe teorie, astfel încât nu se desfășoară activități fizice și sportive.





Slovenia:

Purtarea măștii este obligatorie pentru copiii care se deplasează către și de la locul de efectuare a activităților fizice, în vestiare și până la momentul începerii orei de educație fizică, dar nu și în timpul orelor de educație fizică. În prezent se procesul educațional se organizează în format fizic pentru elevii din clasele 1 –9 și cei din clasele terminale. Purtarea măștilor este obligatorie în afara sălilor de clasă.



Spania:

Legea stabilește excepția de a nu purta mască atunci când orele de educație fizică se practică individual și în aer liber sau când, datorită naturii activităților, utilizarea unei măști este incompatibilă. În exercitarea competențelor lor, Comunitățile autonome pot impune condiții mai restrictive, stabilind propriile reglementări în acest sens.



Suedia:

Purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică nu este obligatorie.



Ungaria: Ministerul Educației a definit un plan de acțiune care include standarde minime de siguranță. În conformitate cu aceastea: se recomandă organizarea orelor de educație fizică în aer liber, atunci când vremea o permite și cu evitarea contactelor directe. Dacă este necesară organizarea orelor de educație fizicăîn interior, activitățile trebuie realizate cu același partener de antrenament sau îngrupuri mici. Purtarea măștilor în școli reprezintă o posibilitate, nu o obligație, însă toate școlile trebuie să pregătească propriul plan de acțiune și pot decide obligativitatea purtării măștilor. Distanțarea de 1,5 m este regula principală în interiorul școlilor și, dacă acest lucru nu este posibil, măștile sunt recomandate și în planul de acțiune al Ministerului Educatiei.