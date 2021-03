VIDEO Poliția explică intervenția de la Onești: „ Una dintre victime a încercat să-l atace pe agresor și atunci el i-a atacat”

Marți, 2 martie, la ora 14:00, polițiștii din Bacău și de la București au prezentat opiniei publice cum s-au desfășurat faptele în intervenția de la Onești și a explicat din ce cauza s-a produs această tragedie.

Gheroghe Cristian – Investigațîi Criminale

„Primul apel care a sosit la 112 a fost la 11:47 , de un bărbat care sesiza că are o problema din cauza unui litigiu și va folosi un cuțit. La momentul preluării apelului , s-a întrerupt – când se discuta cu poliția. Operatoarea a transferat apelul către polițiștii din teren. La 11:52 au primit apel polițiști – raport. La 11:55 s-a dispus constituirea unui grup operativ – 17 polițiști investigațîi criminale, ordine publică, negociator și echipa intervenție. La față locului s-a deplasat adjunctului șefului poliției Onești. A fost informat procurorul Judecătoria Onești.

Adjunctul Poliției Onești a inițiat primele discuțîi – îl cunoștea, căutând soluții de calmare – până când a venit negociatorul. Adjunctul a încercat detensionarea și i-a promis că ii va pune la dispoziție hotărârea pe care o solicită atacatorul. Negociatorul și echipa intervenției au ajuns la 13:55.

Din datele existente , negociatorul a fost chemat la muncă, fiind liber. Celălalt negociator este în concendiu medical ( 2 total ).

La 14:01, a fost solicitat sprijinul ISUJ Bacău.La 14:38 , atacatorul a reapelat 112 și a sesizat că are în locuința 2 persoane legate și vrea să i se restituie actul de proprietate sau 300.000 euro :

„Dacă aude mișcare în față blocului, va execută cele 2 persoane”Operatorul de la 112 a solicitat să vorbească cu o persoană sechestrată. Un bărbat a precizat că e sechestrat și este amenințat că va fi ucis. Apelul a durat 5 min 41 secunde. În continuarea, polițiștii au discutat cu soția – care a declarat că-și susține soțul.

Atacatorul a sunat la 112 și a cerut să vorbească cu persoane mai importante, nu cu polițiști. Operatorul a încercat să-l pondereze.”

Scurtu Alexandru , director SIAS – grupa operativa

A prezentat procedura în cazul unor astfel de intervenții

Accentul se pune pe negociere și asalt. Rezultatul negocierii depinde de multe variante și nu poate fi cuantificată în timp, nu poți spune că o negociere este lungă sau scurtă

Prima echipă a ajuns la fața locului la ora 13.53. Conducerea IPJ Bacău a decis că e oportună deplasarea unei echipe SAS

Deși era în timpul liber, negociatorul s-a prezentat într-un timp foarte scurt

La 14.02 negociatorul a inițiat primul contact cu agresorul

Agent șef Ștefănuțt Moraru, negociatorul:

Am urmărit detensionarea situației

În jurul orei 16.55 s-a produs un declic, chiar dacă situația era sub control

Am observat mișcarea agresorului și a unui ostatic în interior, am auzit țipete, am avut indicii că acolo avusese loc o agresiune

Una dintre victime a încercat să îl atace pe agresor, moment în care acesta și-a schimbat comportamentul, lovind în stânga și în dreapta

Forțele de ordine au intervenit imediat ce s-a tras concluzia, din zgomote, că agresorul a trecut la fapte

Pe durata negocierii s-a constatat o relaxare, dar din cauza intervenției uneia dintre victime, care l-a lovit cu piciorul pe agresor, acesta a devenit violent

Coordonarea acțiunii a fost asigurată la fața locului de șeful Poliției Onești

Întrebări:

Gloanțele de cauciuc și niciuna din munițiile folosite nu au atins victima

În prima afază au ajuns 2 polițiști, în final la fața locului 1u fost 27 de polițiști

Inițial, adjunctul șefului Poliției Onești a încercat rezolvarea pe cale amiabilă, încercând să facă rost despre decizia instanței pe care agresorul o cerea

Agresorul are 4 condamnări anterioare. Ultima, din 2010, în Italia, pentru conducere sub influența alcoolului

NU ne-a atestat un comportament violent, verificările făcute în cercul lui nu spuneau că va interveni un astfel de declic

La un moment dat fusese adus într-un punct favorabil, acceptase să intre în contact cu noi, să vadă documentele

Nu am avut indicii, am făcut și verificări la medici, dacă era în evidențe cu boli. nimic nu ne-a indicat că s-ar putea comporta așa

De unde îl cunoștea adjunctul Poliției? Locuia la 203 blocuri cu agresorul. A ffost un tampon care atunci a diminaut creșșterea ostilității agresorului