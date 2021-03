Exmatricularea celor 45 de studenţi de la Drept, validată de rectorul Universităţii din Bucureşti

Rectorul Universității din București, Marian Preda, a validat decizia Consiliului Facultății de Drept de a exmatricula 45 de studenți care au fraudat examene din sesiunea de iarnă, informează hotnews.



„Este o situație care a suscitat atenția întregii opinii publice și cred că este momentul să vin cu o serie de clarificări.

Am analizat cu mare atenție propunerea de exmatriculare pe care am discutat-o și cu colegii mei prorectorii. Am citit memoriul studenților în discuție.

Dovezile care stau la baza deciziilor arată fără niciu dubiu că studenții au încălcat regulamentul facultății în repetate rânduri. Avem și mărturiile unor studenți.

În consecință, Consiliul Facultății a votat cu largă majoritate propunerea de exmatriculare.

Nu aș vrea să trecem ușor peste componenta morală a situației cu atât mai mult cu cât studenții sunt cei care vor înfăptui justiția în viitor.

Validez propunerea de exmatriculare ca urmare a fraudei constatate de Consiliul Facultății de Drept.

Pentru fraudarea examenelor nu există decât o singură consecință: exmatricularea.

Voi solicita nu doar colegilor de la Drept, ci colegilor din lumea academică să propună, să discute și să implementeze măsuri în mai multe aspecte.

Niciun soft nu poate suplini integritatea și moralitatea persoanei.

În perioada următoare demarez ample consultări cu studenții astfel încât vocea lor să ne conducă spre cele mai bune decizii pentru universitate. Cred că trebuie să supervizăm mai bine procesul de evaluare a profesorilor de către studenți”, a declarat Marian Preda, rectorul Universității din București.

Frauda de la Drept

Decanul şi Consiliul Facultății de Drept de la Universitatea din București au înaintat vinerea trecută rectorului propunerea de exmatriculare a 45 de studenți din anul I, pentru fraudarea unor examene din sesiunea din februarie.

„Prin dimensiunea sa, aceasta este o decizie unică în istoria Facultății de Drept a Universității din București”, spun reprezentanții instituției de învățământ.

„Studenții pentru care s-a propus exmatricularea au conlucrat pe grupuri de comunicare Whatsapp, în paralel cu desfășurarea examenelor online supravegheate audio/video de profesorii titulari. Scopul conlucrării a fost identificarea răspunsurilor și rezolvarea împreună a subiectelor de la unele dintre examenele scrise susținute online în luna februarie 2021”, au transmis reprezentanții Universității București, printr-un comunicat de presă.

În ședința de joi a Consiliului facultății au fost discutate sesizările, s-au examinat probele și au fost ascultați toți studenții care au dorit să își exprime punctul de vedere privind acuzațiile care li se aduc, iar vineri membrii Consiliului și-au exprimat opțiunea legată de propunerea de exmatriculare, propunere adoptată cu o largă majoritate.

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, decanul Facultății de Drept va anula rezultatele obținute de studenții în cauză la examenele pentru care s-a dovedit implicarea lor în fraudă.

„Este șocant să constatăm un asemenea fenomen, e cu totul contrariant pentru principiile pe care ar trebui să le insuflăm viitorilor magistrați, avocați, juriști, profesioniști ai dreptului să descoperim în stadiul formării lor inițiale o asemenea încălcare a acestor principii”, a declarat atunci decanul Facultății, Răzvan Dincă, citat de edupedu.ro.