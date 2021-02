Cu ce s-au ales protestatarii de la SE Craiova II după patru zile de protest

„Astazi-25.02.a.c.- s-a încheiat şi ultima zi de protest cu înmânarea unui material cu revendicarile noastre reprezentanţilor guvernului în teritoriu. Am avut o întâlnire cu subprefectul Daniela Dobrin şi Directorul Cancelariei Prefectului de Dolj în care am abordat punct cu punct solicitările noastre şi am primit asigurări că vor fi transmise Guvernului României şi Primului Ministru. Legat de Proiectul de pensionare vor apela la parlamentarii P.N.L pentru dezbatere şi susţinere în forma aprobată de Senatul Romaniei. Vom monitoriza aceste revendicări pentru o finalizare reuşită.Nu uitaţi că ,,Orice sfârşit are şi un nou început! „, spune Ion Vâlceanu