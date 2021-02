O gravidă aflată în comă din cauza Covid a născut o fetiţă

Danubia Leiden, o avocată braziliancă în vârstă de 38 de ani, s-a îmbolnăvit de Covid şi a intrat în comă în urma complicaţiilor bolii. A fost internată în terapie intensivă, în comă, și a născut o fetiță, informează ilmessaggero.it.

Nașterea incredibilă a avut loc într-un spital din Chapecò, în sudul statului Santa Catarina. Cu acordul soţului femeii, medicii i-au făcut cezariană, în a 35-a săptămână de sarcină.

Fetița, numită Maria Luiza, a avut şi ea Covid, dar a supravieţuit. Danubia şi-a văzut fetiţa după 19 zile, când s-a trezit din comă.

Danubia este şi ea bine acum și a mulțumit public medicilor spitalului pe rețelele de socializare.

«Starea mea s-a înrăutățit brusc, am ajuns la terapie intensivă pentru o tromboză pulmonară. La trezirea din comă, după 19 zile, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi pun mâna pe stomac: am crezut că am pierdut copilul, nu mi-am dat seama că fiica mea s-a născut cu cezariană. Am putut să o văd doar prin apel video, pentru că eram încă pozitivă ”, a declarat femeia pe site-ul web G1.