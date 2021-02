New York la cea mai scăzută rată de infectare din ultimele trei luni

Rata de infectare cu noul coronavirus pe teritoriul statului New York a ajuns la un nou minim după perioada sărbătorilor, când s-a confruntat cu o creştere a numărului de cazuri, informează DPA.



Cele mai recente teste au avut o rată de pozitivare de 2,99%, potrivit unor statistici la nivel statal date publicităţii duminică de biroul guvernatorului Andrew Cuomo. A fost pentru prima dată când rata de pozitivare a scăzut sub 3% după 23 noiembrie, cu trei zile înainte de Ziua Recunoştinţei.



În oraşul New York, cea mai recentă rată medie a testelor pozitive a fost de 4,41%.



La nivelul statului, 75 de newyorkezi au decedat sâmbătă din cauza COVID-19, bilanţul oficial total ajungând la aproape 38.000 – printre cele mai ridicate din ţară.



”După descoperirea unui caz de variantă sud-africană pe teritoriul statului, este mai important ca niciodată pentru newyorkezi să rămână vigilenţi, să poarte măşti, să se spele pe mâini şi să respecte distanţarea fizică”, a spus guvernatorul Andrew Cuomo.