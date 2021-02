UE a aprobat o listă comună de teste antigen pentru depistarea Covid-19

Oficialii Uniunii Europene au anunţat, joi, că au aprobat o listă cu teste antigen rapide pentru depistarea Covid-19, ale căror rezultate vor fi recunoscute în cele 27 de ţări ale blocului comunitar, scrie news.ro.

Comisia pentru Sănătate a UE a aprobat şi un set de măsuri standard care să fie incluse în certificatele cu rezultatul testului Covid-19, potrivit breakingnews.ie.

Testele antigen sunt mai rapide, dar mai puţin relevante pentru identificarea infecţiei decât testul PCR standard.

Comisarul european pentru Sănătate, Stella Kyriakides, a spus: „Testele antigen sunt cruciale pentru a opri răspândirea Covid-19 şi ar trebui să facă parte din reacţia noastră la pandemie”.

„Dacă testele negative vor fi solicitate pentru desfăşurarea unei activităţi, este important ca ele să fie recunoscute de toţi şi rezultatul să fie acceptat în întreaga Uniune Europeană. Este esenţial, în special în contextul călătoriilor. Cetăţenii noştri au nevoie de siguranţă şi predictibilitate”.

Lista aprobată cu testele antigen va fi reînnoită permanent.

Lista comună cu producătorii testelor antigen:

Abbott Rapid Diagnostics, PanbioTM COVID-19 Ag Rapid Test

AMEDA Labordiagnostik GmbH, AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag

Becton Dickinson, BD Veritor System for Rapid Deteciton os SARS-CoV-2

Beijing Lepu Medical Technology, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold immunochromatography)

BIOSYNEX SWISS SA, BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

CerTest Biotect S.L., CerTest SARS-CoV-2 CARD TEST

Hangzhou Clongene Biotech, Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

Healgen Scientific Limited, Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)

LumiraDX UK LTd, LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test

nal von minden GmbH, NADAL COVID -19 Ag Test

Quidel Corporation, Sofia 2 SARS Antigen FIA

SD BIOSENSOR, Inc., STANDARD F COVID-19 Ag FIA

SD BIOSENSOR, Inc., STANDARD Q COVID-19 Ag Test

Siemens Healthineers, CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test

Xiamen Boson Biotech Co, Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test card

Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd, Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)