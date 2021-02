Google Australia va plăti mass-media pentru utilizarea știrilor

Google a acceptat să plătească peste 30 de milioane de dolari americani (19 milioane de euro) pe an pentru utilizarea conținutului de știri de la Nine Entertainment Co. Holdings Limited. Acesta este unul dintre principalele grupuri de presă publice din Australia, care include TV Channel 9 și ziarele Sydney Morning Herald, The Age și The Australian Financial Review.

Știrea a fost publicată de Sydney Morning Herald, citând „surse din sector care sunt la curent cu afacerea”. Potrivit acestora, Nine Entertainment a semnat o scrisoare de intenție cu Google pentru un acord pentru cinci ani, conform G4Media.ro

Un pas înainte pentru ziare, TV, radio și resurse digitale, care îşi vor asigura o susţinere financiară anuală. Asta în timp ce Google va putea face față, limitându-şi daunele, introducerii iminente a unui cod de conduită obligatoriu pe care guvernul conservator urmează să îl prezinte în Parlament, cu sprijinul opoziției laburiste și al Verzilor.

Codul prevede că Facebook și Google trebuie să acorde compensații editorilor australieni pentru partajarea conținutului lor pe platformele respective. O constrângere deloc agreată de cele două companii.

Dezvoltarea rețelelor sociale a agravat, de fapt, criza editorială. Asta deși, în mod paradoxal, platformele digitale generează venituri publicitare impresionante și datorită conținutului jurnalistic partajat prin intermediul acestora.

Luna trecută, în Franța, Alphabet, compania-mamă a motorului de căutare Google, și editorii au semnat un acord-cadru privind remunerarea ziarelor pentru publicarea conținutului lor. Acesta, însă, este un caz izolat și în curs de definire care s-a concretizat după ani de ciocniri și negocieri dificile.

Alphabet a definit proiectul de lege de la Canberra drept „irealizabil” și a amenințat că va retrage Google din Australia. Compania din Mountain View a cerut o serie de modificări: principala fiind includerea în legislație a noii platforme Showcase și nu a motorului de căutare.

Mass-media din Australia este divizată. Alți editori încheie acorduri bilaterale cu gigantul american.

Pe de altă parte, Facebook a blocat în această dimineață tot ce înseamnă știri în Australia, ca răspuns la încercarea autorităților de a impune prin lege giganților tech (Facebook, Google) să plătească bani site-urilor de știri, scrie BBC, citată de Paginademedia.ro

Potrivit sursei citate, au fost blocate toate paginile site-urilor de știri locale și internaționale. Mai multe pagini guvernamentale de sănătate și de urgență au fost blocate. Ulterior Facebook a spus că a fost o greșeală.

Guvernul australian a criticat puternic această mișcare.