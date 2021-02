Ceferiștii pichetează, marți, Ministerul Transporturilor

Angajați ai căilor ferate protestează, marţi, în faţa Ministerului Transporturilor, fiind nemulţumiţi de înghețarea salariilor în sistemul bugetar.

”Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN şi Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România resping măsurile de austeritate impuse de Guvernul României în contextul pandemiei COVID 19 şi atrag atenţia autorităţilor că investiţiile în oameni asigură pacea socială, stabilitate politică şi dezvoltarea durabilă a ţării”, potrivit unui comunicat.

Protestul se va desfășura între orele 11.00 şi 13.00.

”În majoritatea statelor UE, reţeaua de transport feroviar se dezvoltă şi se modernizează de la an la an, însă în România, lipsa de viziune strategică, ecologică şi socială a Guvernului ne subminează perspectivele unei mobilităţi durabile în serviciul cetăţenilor şi a mediului de afaceri. (…) Sistemul de transport feroviar din România se erodează de peste 30 de ani sub privirea unui STAT neputincios şi nepăsător, care se auto-canibalizează, surd fiind la strigătele disperate ale profesioniştilor şi lucrătorilor din acest domeniu de activitate”, adaugă sindicaliștii.

Revendicări: