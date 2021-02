O tânără de 38 de ani din Craiova a descoperit de curând că are cancer mamar. A făcut mastectomie totatală, dar calvarul ei continuă pentru că este polialergică şi nu poate ajunge să facă chimioterapie şi apoi radioterapie. Are nevoie de mai multe investigaţii şi luptă cu un sistem de sănătate care nu îi oferă nici măcar informaţiile necesare. Este o luptă contra timp şi deja a trecut o lună de când trebuia să înceapă tratamentul. A găsit ca soluţie o clinică din Turcia. Acolo ar putea avea sorţi de izbândă, astfel încât să poată continua o viaţă normală. Luptă să trăiască să îşi crească fetiţa de cinci ani care şi ea s-a născut cu o problemă de sănătate.

Cum a început totul

Irina Cioacă ducea o viaţă normală până anul trecut. Totul a început cu un control de rutină la ginecologie. A descoperit că avea o problemă de sănătate. Nu părea ceva ieşit din comun. S-a tratat şi când a revenit la control, medicul a observat ceva neobişnuit. Şi ea ştia că are un nodul, dar care nu o durea. Brusc, ceea ce nu părea să îi pună prea multe probleme i-a dat viaţa peste cap. A început o luptă contra cronometru pentru viaţă şi pentru a putea continua să-şi crească fetiţa.

„Am făcut un control de rutină la ginecologie. Mi-a descoperit ceva şi am făcut un tratament. Apoi, am fost iar la contrl și medicul a observat ceva şi eu i-am spus că mi-a apărut un nodul mic, care în ceva timp a crescut repede. Mi-a făcut un ecograf şi m-a trimis la ecografie mamară şi de acolo am mers să fac o biopsie pentru că eram suspectă de malignitate. A ieşit că am un cancer stadiu II A şi am mers la Bucureşti să fac operaţie şi am ales să fac mastectomie totală.

Au fost recoltaţi 10 ganglioni care au fost analizaţi şi după operaţie mi-a fost recomandată o schemă de tratament cu 8 şedinţe de chimioterapie, 25 de şedinţe de radioterapie şi tratament hormonal. Înainte de a începe chimioterapia mi-au recomandat tratament cu medrol. Sunt polialergică și am intrat în şoc anafilactic. În aceste condiţii, mai pot face chimioterapie în ţară la Elias în Bucureşti la ATI, pentrucă am risc crescut de deces”, povesteşte Irina.

Fac analize în privat şi cu rugăminţi

Tânăra din Craiova şi-ar dori să înceapă tratamentul dar mai are de parcurs o serie de investigaţii, iar în România totul merge foarte greu şi pierde foarte mult timp. Nu a avut nici un fel de îndrumare în privinţa a ceea ce trebuie să facă şi descoperă singură pe parcurs care sunt paşii pe care trebuie să-i parcurgă.

„Mai am multe analize de făcut, pe care oricum le fac în privat. Spitalele de stat nu fac analize, ci doar îndrumări spre anumite clinici din privat. Numai joi am făcut în București două analize, care m-au costat 1.000 de lei. Sunt însă suspectă şi de mastocitoză, o altă boală periculoasă, dar analiza se face în mult timp. De fapt, aici la noi în ţară aşa merg lucrurile, cu intervenţii, cu rugăminţi chiar şi în mediul privat ca să grăbească procedura în laborator.

Trebuie să fac şi unPET/CT, care mi-a fost decontat de CAS. Numai că odată ce mi-au dat decontarea nu mi-au spus că se face doar în privat şi pe bază de programare. Am fost la o clinică din Bucureşti şi au spus că trebuie să aştept cel puţin o săptămână că poate se eliberează un loc, că este full. Practic, sunt blocată în Bucureşti în aşteptatea unui loc liber. Pur şi simplu am fost lăsată să descopăr singură ceea ce trebuie să fac. Nu există nici un protocol prin care, noi cei polialergici să fim îndrumaţi corect şi la timp cu ceea ce avem de făcut”, a mai spus Irina Cioacă.

Irina și fiica ei

Am o fetiţă mică şi nimănui nu i-a păsat nici măcar să îmi citească dosarul medical

Femeia spune că a simţit pe propria piele ce înseamnă nepăsarea din sistemul de sănătate.

„Atunci când mi-au dat medrol, deşi sunt polialergică, mi l-au dat să îl iau acasă. Am fost la un medic de care m-am rugat să mă asiste pentru că scrie întoate actele mele că sunt alergică. Până nu am dat 500 de lei, nu a fost de acord să mă asiste. Cu banii daţi m-a asistat şi am făcut şoc anafilactic cu ei de faţă. M-au resuscitat. Mi se pare strigător la cer să nu vrea cineva nici măcar să mă asiste, mai ales că am 38 de ani, nu 90 şi am o fetiţă mică de crescut. Nu le-a păsat o secundă. Nu s-au uitat nici unul pe dosarul medical să îmi spună şi mie ce am de făcut în continuare ca investigaţii. Nimic”, a spus cu vocea plină de disperare mama care vrea să se trateze.

Salvarea ar putea veni din Turcia

Irina spune că soţul ei a aflat de o clinică din Turcia unde ar putea face rapid investigaţiile. Au trimis solicitarea şi au primit invitaţia. Acolo însă are nevoie de bani.

„În Turcia chimioterapia ar cost 4.500 de euro pentru patru luni, o altă analiză 1.500 de euro, un PET/CT 1.000 de euro. Problema este că au apărut şi acea posibilă mastocitoză şi este posibil să apară şi alte analize, iar ei au estimat un cost de aproximativ 20.000 de euro. Nu dispunem de aceşti bani. Dar şi aici în România am deja o lună întârziere de când trebuia să încep tratamentul”, spune tristă tânăra mamă.

Situaţia ei financiară nu este cea mai bună. Are un salariu din asistenţa fiicei, iar soţul lucrează în construcţii. Costurile de până acum la clinicile private au fost foarte mari. Stau cu chirie şi fac frecvent naveta la clinicile din Bucureşti pentru investigaţii. Pe acest drum al speranţei pentru viaţă îi însoţeşte şi fiica lor de cinci ani. De câte ori mama sa merge la investigații ea o așteaptă ăn mașină împreună cu tată ei. ”Ea știe tot”, spune mama ei, Irina Cioacă.

Pentru cei care vor să o ajute Irina Cioacă, mama sa Gabriela Ștefănescu care speră la rândul ei să își vadă fiica sănătoasă, i-a deschis două conturi pentru donaţii la ING Bank

Conturile sunt

în Euro : RO 67 INGB0000999911172456

în RON: RO 57 INGB 0000999911172442