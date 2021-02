Florin Cîțu a organizat sâmbătă o conferință de presă. În cadrul acesteia, premierul a anunțat că în martie vom primi 2,4 milioane doze de vaccin și a vorbit despre buget.

„Am fost felicitați pentru cum a decurs vaccinarea. Suntem pe locul 3 în UE din acest punct de vedere. Au fost apreciate eforturile României pentru a sprijini Republica Moldova”, a declarat Cîțu.

Premierul a precizat că a avut discuții cu liderii UE, cu liderii principalelor partide politice, pe tema Planului Național de Reziliență. Discuțiile au avut două aspecte: e nevoie ca toate țările europene să ratifice planul de resurse proprii nu poate aplica acel plan. Cîțu a făcut un apel președinților celor două Camere să urgenteze acest proces.

Bugetul, o altă temă discutată

„Noi am preluat o situație fiscală dezastruoasă. Asta a făcut ca România să intre in procedura de deficit înaintea pandemiei. Trebuie să arătăm investitorilor că suntem un guvern responsabil. Am prezentat cifrele economice. Ele sunt mai bune decât estima oricine”, a spus Cîțu.

Alte declarații ale premierului

Am mai discutat despre reforma justiției. Am primit sprijin și aici și am adus în discuție aderarea la spațiului Schengen”.

Am văzut discuții și interpretări eronate despre buget.

Ne bazăm pe o realitate dură: o guvernare PSD urmată de un an de pandemie.

Acest buget alocă resursele obținute prin taxe celorlalte sectoare din economie.

Am spus de la început că nu sunt de acord să mențin nenorocirile făcute de PSD. Pentru a crea spațiu pentru programul nostru de guvernare trebuie să eliminăm aceste nenorociri

Prin acest buget reparăm dezmățul făcut de PSD.

Tovarășe Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon

Așteptam de la tovarășul Ciolacu să mă sune să discutăm despre Buget. Tovarășe Ciolacu , când ai timp, dă-mi un telefon!

Toți miniștrii au vrut mai mulți bani. Cererile lor au fost de 49 de miliarde în plus.

Vreau performanță, eficiență și anunț miniștrii că la jumătatea anului vom face o evaluare în privința execuției bugetare. Pentru că eu am mai văzut acest film în anii trecuți. Am fost de acord să mărim bugetul, dar vreau să văd și performanță și acea reformă a companiilor de stat.

Nu mulți își asumă riscul de a face reforme. Eu mi-l asum, indiferent de costul politic