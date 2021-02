Portugalia va administra vaccinul AstraZeneca persoanelor sub 65 de ani

Ministerul Sănătăţii de la Lisabona a comunicat luni că vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca ar trebui administrat de preferinţă celor sub 65 de ani, Portugalia fiind cea mai recentă ţară care exprimă rezerve faţă de eficacitatea acestui ser la persoanele mai vârstnice, transmite Reuters.

Totuşi, a spus ministerul, vaccinarea persoanelor de 65 de ani sau peste această vârstă nu ar trebui amânată dacă vaccinul de la AstraZeneca este singurul disponibil.

Portugalia a raportat de la începutul pandemiei 765.414 cazuri de infectare cu noul coronavirus şi 14.158 de decese.

Primul lot de vaccinuri AstraZeneca, în cantitate de 42.300 de doze, a sosit duminică.

Portugalia a recepţionat până acum doar aproape 390.000 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech şi 19.200 de doze Moderna, a indicat Ministerul Sănătăţii.

Germania, Franţa, Austria şi Norvegia au luat decizia de a administra vaccinul Astrazeneca doar persoanelor sub 65 de ani, Polonia l-a limitat la cei sub 60 de ani, iar ţări ca Spania şi Italia, la persoanele sub 55 de ani.