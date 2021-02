Începerea școlii. Cine are voie să nu poarte mască de protecție

În contextul deschiderii școlilor din România, autoritățile de la București au publicat o serie de reguli legate de condițiile în care cineva are voie să nu poarte mască de protecție.

Cu câteva ore înainte de redeschiderea școlilor în format fizic, ministerele educației și sănătății au transmis o serie de precizări cu privire la excepțiile de la purtatul măștii de protecție. Este vorba de regulile generale care prevăd cinci excepții de la obligativitatea purtării măștii, printre aceștia numărându-se copiii mai mici de cinci ani și persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare.

„Regulile și excepțiile privind purtarea măștii sunt stabilite de Ministerul Sănătății care are ca atribuție principală elaborarea de politici; strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, în Ordinul Comun MS-MAI nr. 874/81/2020 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie; a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.



Potrivit actului normativ mai sus-menționat, preluat și în Hotărârea de Guvern nr.3 din 12 ianuarie 2021; privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României masca de protecție trebuie purtată în orice spațiu public închis; spații comerciale; mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în oricare din spațiile închise ale incintei.

În funcţie de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unităţii, pot exista unele excepţii, de la purtatul măștii, în conformitate cu dispozițiile cuprinse la subpct 2, Pct.I din Anexa Ordinului 874/81/;2020, astfel:



a) angajatul este singur în birou

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;

c) persoana desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);

d) prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane;

e) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.



Persoanele alergice la materialele din care sunt confecționate măștile pot purta măști confecționate din alte materiale decât cele la care se știu alergice sau alte forme de protecție (de exemplu viziere).



Persoanele cu afecțiuni respiratorii cronice cu capacitate redusă de oxigenare au un risc crescut de a dezvolta forme severe de COVID -19. De aceea este recomandată participarea lor on-line la activitățile didactice in locul prezenței fizice fără mască.



Astfel, din dispozițiile legale mai sus menționate; rezultă că excepțiile se aplică în funcție de evaluarea riscului efectuat de medicul de medicina muncii al unității; sau de medicul curant pentru persoanele ce prezintă alergii.”



Ordinul comun emis vineri de cele două ministere privind regulile de prevenție anti-Covid în școli prevede că purtatul măștii este obligatoriu; exceptând preșcolarii. De asemenea, la orele de educație fizică nu este specificată obligativitatea purtării măștii.

Citește: România primeşte azi a opta tranşă de vaccin Pfizer