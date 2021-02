O primăriţă i-a rupt maxilarul viceprimarului după ce s-au certat pe un document

Viceprimarul unei comune din judeţul Neamţ susține că primărița l-a lovit cu pumnul și i-a rupt maxilarul în urma unui conflict care a pornit de la un document, scrie digi24.

Incidentul s-a produs miercuri dimineață în interiorul Primăriei Grintieș. Viceprimarul Alin Crețu, de la Pro România, susține că a fost lovit cu pumnul în față când a încercat să ridice o hârtie ruptă și aruncată la coșul de gunoi de primărița liberală a comunei.

Bărbatul mai spune că ar fi vorba despre un document de doi ani despre mai multe parcele de pădure.

„Am primit o singură lovitură când încercam să recuperez un document. Probabil, am fisură de maxilar. Mă doare foarte tare și nu pot deschide gura decât foarte puțin. Ea a rupt documentele, le-a aruncat în coș, eu m-am aplecat să le iau și am fost lovit cu pumnul în față. Doamna reacționează foarte vulcanic, pentru mine este doar a treia zi de muncă, nu am știut (…) Este vorba despre un document cu probleme, niște parcele de pădure de la Ocolul silvic, din câte am înțeles. Este un document din 2019. Eu am solicitat documentul, îl studiam și a venit și mi l-a smuls din mână. M-am dus după ea, cred că a aruncat hârtiile”, a declarat Alin Crețu, pentru Mediafax.

Ambulanţa chemată de viceprimar a dus-o la spital pe primăriţă

Viceprimarul a sunat la 112, dar ambulanța care a venit a luat-o pe primăriță. Alin Crețu anunță că va face plângere penală și că va solicita proba cu detectorul de minciuni.

„Am sunat la 112, am reclamat agresiunea, am solicitat ambulanță, mașina a venit, dar a luat-o pe doamna. Nu știu de ce, eu sunt victima. Eu am auzit că a făcut atac de panică. În primărie sunt camere de luat vederi, nu știu dacă funcționează. Oricum, voi depune plângere penală, voi cere și verificare cu detectorul de minciuni, nu am martori”, a precizat Crețu.

Primărița comunei Grintieș, Ana Buștihan, nu a putut fi contactată pentru a oferi un punct de vedere.