Zeci de români, blocați pe un aeroport din Mexic de 3 zile

Zeci de români sunt blocați în aeroportul din Cancun de aproape trei zile. Pasagerii a două avioane ajunse în orașul turistic din Mexic sunt blocați în aeroport din 30 ianuarie, potrivit Digi 24.

Ministerul român de Externe spune că autoritățile mexicane au invocat motive de securitate pentru interzicerea accesului. Acesta considerp că motivele ar trebui să fie mai bine fundamentate.

Am primit la redacție o mărturie în exclusivitate a doi români care ne-au spus că li s-au confiscat telefoanele și documentele de identitate. Au reușit să ascundă de autorități o tabletă de pe care ne-au trimis o înregistrare.

„Uite, am ajuns în Cancun cu o cursă Lufthansa, 85 de români. Am fost întâmpinați de oamenii de securitate, care ne-au îndreptat spre o poartă. S-au uitat puțin spre ele, ne-au cerut telefoanele mobile să le predăm. Ne-au băgat în două camere toți înghesuiți, COVID nu mai conta”, spune un bărbat.

„Ne-au spus că asta este procedura. Să ne oprească pașapoartele și telefoanele până când se lămuresc treburile, să ne verifice CIA și FBI, să vadă dacă putem intra în Mexic. După două ore ne-au verificat aceste două agenții și nu am fost potriviți niciunul pentru Mexic”, explică o femeie.

„Ne-au spus că toți pasagerii din România vor fi deportați de urgență cu următoarele zboruri către România”, completează un alt turist.

Pe rețelele sociale circulă o postare publicată de o altă româncă, dar care are o poveste similară. Femeia scrie că a fost ținută în aeroport cu bebelușul de 10 luni, dar că a reușit să se întoarcă acasă. Nu și soțul și restul membrilor familiei sale.

Nu este primul incident de acest fel. Anul trecut, În vară, un cuplu de români povestea o experiență similară.

„Am fost băgați într-o cameră și au venit mai multe persoane să ne intervieveze. Mi-au zis că am dreptul la un sigur telefon. Bineînțeles că am sunat acasă. Am stat 32 de ore într-un frig de nedescris, pe niște paturi de fier cu niște saltele foarte subțiri”, explică cei doi.

O turistă a fost deportată în România, însă soțul ei a rămas în Mexic

Clara este una din persoanele care au trăit această experiență neplăcută, deportată deja în România, în timp ce soțul ei a rămas în Mexic, fără bani și telefon.

