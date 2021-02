Cum va fi vremea în Oltenia în următoarele două săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a transmis cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prima săptămână va aduce temperaturi ridicate în apoape toate zonele din România, dar de lunea viitoare se va răci.

Oltenia

Vremea va intra într-un proces de încălzire până în data de 5 februarie, când temperaturile maxime vor atinge, în medie, 14…16 grade. Ulterior se va răci treptat, iar între 10 și 14 februarie media maximelor termice se va menține, în general sub 5…6 grade. Temeraturile minime vor fi relativ constante în prima săptămână și se vor situa în jurul a 3 grade, apoi vor scădea, iar la sfârșitul intervalului de prognoză media lor va putea coborî sub -5 grade. Temporar vor fi precipitații, cu o probabilitate mai mare între 6 și 11 februarie.

La munte

Media temperaturilor maxime va fi pozitivă în prima săptămână, cu valori de până la 5…6 grade, apoi va deveni negativă, iar în ultimele zile va fi cuprinsă în general între -6 și -3 grade. Media minimelor termice se va menține sub zero grade, iar cel mai frig va fi spre sfârșitul celei de a doua săptămâni când aceasta va scădea sub -10 grade. Temporar vor fi precipitații aproape în fiecare zi.