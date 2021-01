Restricții de intrare în Norvegia, începând de vineri

Începând de vineri, ora 00.01, intrarea în Norvegia va fi restricționată pentru toate persoanele care nu au cetățenie norvegiană sau care nu au domiciliul sau reședința în Norvegia, cu câteva excepții. Măsurile au fost luate în contextul pandemiei de COVID-19, potrivit HotNews.



Potrivit informațiilor transmise joi de Ministerul Afacerilor Externe, sunt exceptate următoarele categorii de persoane:

membrii de familie ai persoanelor care au reședința în Norvegia, (soțul / partenerul înregistrat / coabitantul, copiii minori, părinții copiilor minori);

persoanele aflate în tranzit aeroportuar în Norvegia;

transportatorii profesioniști de mărfuri și persoane;

membrii echipajelor navale și cei ai echipajelor aeriene;

persoanele care se deplasează în Norvegia din anumite motive (de exemplu: pentru îngrijirea copiilor minori, pentru acordarea de îngrijire a anumitor categorii de persoanele vulnerabile sau din alte motive de asistență socială);

persoanele care își desfășoară activitatea în domenii sociale considerate critice;

personalul medical din Suedia și Finlanda care își desfășoară activitatea în cadrul serviciului norvegian de sănătate și îngrijire.

persoanele care locuiesc în Norvegia (inclusiv membri ai misiunilor diplomatice și consulare și organizațiilor internaționale, rezidenți în Norvegia și notificați la MAE, inclusiv membrii de familie, precum și diplomații cu acreditare dublă și curierii diplomatici);

jurnaliștii și alt tip de personal aflat în misiune pentru o instituție mass-media străină.

Persoanelor care au început o călătorie spre Norvegia înainte de intrarea în vigoare a măsurilor li se va permite accesul pe teritoriul norvegian.

Ce categorii de persoane nu vor mai putea intra în Norvegia



Următoarele categorii de persoane nu vor mai putea intra în Norvegia:

persoanele rezidente în statele Spațiului Economic European (SEE) și cetățenii SEE rezidenți în state terțe (cu excepția situației în care se încadrează în categoriile exceptate pentru care este permis accesul în Norvegia);

membrii de familie ai cetățenilor statelor SEE și cetățeni străini care nu sunt rude apropiate ale cetățenilor statelor SEE și celor rezidenți SEE sau străini (bunici, copii majori, părinții copiilor majori și parteneri de cuplu);

cetățenii străini din țări din afara SEE care dețin un permis de reședință în Norvegia în scop muncă sau studii, inclusiv lucrătorii sezonieri și studenții;

cetățenii străini care desfășoară activități în domeniul cinematografiei (producție de filme sau seriale) în Norvegia sau cercetare, care nu au nevoie de un permis de reședință în Norvegia pentru un contract de muncă.

Potrivit listei furnizate de Direcția pentru protecție civilă și planificare de urgență sunt considerate domenii sociale critice:

Managementul și gestionarea situațiilor de criză;

Apărare;

Lege și ordine publică;

Sănătate și îngrijire, inclusiv farmaciile și serviciile de curățenie;

Serviciile de salvare;

Serviciile de securitate digitală pentru sectorul civil;

Natura și mediul înconjurător;

Securitatea aprovizionării;

Serviciile de gestionare/aprovizionare cu apă potabilă/menajeră;

Serviciile financiare;

Serviciile de furnizare a energiei electrică;

Serviciile de transport;

Servicii de comunicații care funcționează prin sateliți.

Măsura restricționării accesului în Norvegia va fi reevaluată după 14 zile.