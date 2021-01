Primul autobuz electric din Craiova va rula pe ruta Craiovița Nouă-Metro

“RAT Craiova și-a îmbunătățit în ultima perioadă flota de transport în proporție de 70-75%. Noile autobuze asigură condiții optime pentru cetățenii care călătoresc cu mijloacele de transport în comun. Noul autobuz electric va rula pe Traseul nr. 9. Are o capacitate de 40 de călători pe scaune, 94 în picioare și o persoană cu dizabilități. Are o autonomie de minim 120 de kilometri. Incărcarea este de două feluri, lentă și rapidă. Timp de 7 ore se încarcă la capacitate maximă. Încărcarea rapidă înseamnă între 5-10 minute, o încărcare de 50-60 de procente. Îl putem utiliza pe toată perioada zilei, pe orice traseu ar rula. Este important că are dotări de ultimă generație, aer condiționat, 8 camere de supraveghere, fiecare loc de la geam are priză pentru încărcare USB pentru laptop și telefon. Putem vedea în timp real câți călători sunt pe traseu”, a precizat reprezentantul RAT Craiova, Marcel Tănăsescu.