Primul autobuz electric articulat a ajuns la RAT Craiova

Primul autobuz electric a ajuns la RAT Craiova. Începând de azi se află în parcul auto al Regiei. După ce va fi înmatriculat, acesta va rula pe traseu 9. Până în luna iulie urmează să sosească încă 15 astfel de autobuze.

Autobuzul are 18 metri lungime, o lățime de 2,55 m si o inaltime de 3,48 m. Capacitatea este de 40 de locuri pe scaune si 94 in picioare, iar pentru persoanele cu dizabilitati este prevazut un loc. E dotat cu aer condiționat, supraveghere video cu 8 camere digitale color,prize de încărcare pentru telefon si laptop la toate locurile de la geam, 4 indicatoare de traseu si unitate audio pentru anunturi vocale. Pana in luna iulie urmează sa sosească încă 15 astfel de autobuze.

Producătorul polonez Solaris a semnat un contract cu autoritățile din Craiova pentru livrarea a 16 autobuze electrice articulate.