O monedă de 2 euro, omagiul adus personalului medical din Italia

O monedă de 2 euro este omagiul adus personalului medical din Italia, care a luptat împotriva Covid-19, care este cunoscut sub numele de „inamicul invizibil”.

Pe noua monedă de doi euro sunt înfățișați un bărbat și o femeie, ambii în costume și cu masca pe figură, potrivit www.materanews.net.

Pe monedă bărbatul are o servietă sub braț, femeia are un stetoscop la gât și se suprapune inscripția:M ulțumesc. Înconjurat de o cruce roșie stilizată și o inimă.

Trei milioane de exemplare vor fi emise și vor avea difuzare regulată, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în Franța.

„Monedele sunt purtători de cultură, ambasadori ai Italiei și avem o monedă specială dedicată lucrătorilor din domeniul sănătății care au sprijinit țara în timpul urgenței Covid.

Suntem onorați să putem dedica această monedă de doi euro circulației obișnuite pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Toată lumea va înțelege că o are în buzunar, pentru a-și aminti aceste momente dificile. Nu întâmplător am gravat cuvântul mulțumesc ”, a spus directorul general al Trezoreriei, Alessandro Rivera.