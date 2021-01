Adrian Gheorghe a fost numit în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu rang de secretar de stat.

Numirea a fost făcută printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu și a fost publicată, joi, în Monitorul Oficial.

Printr-o altă decizie a premierului, Adela Cojan a fost revocată din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Totodată, şeful Executivului a decis revocarea Cameliei Ghiveciu din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al CNAS.

În vârstă de 35 de ani, Adrian Gheorghe a lucrat din 2018 ca senior health economist în departamentul de epidemiologie a bolilor infecţioase la Imperial College London. Coautor la mecanismul de feedback al pacientului Adrian Gheorghe are un doctorat la Universitatea din Birmingham, obţinut în 2013. A lucrat timp de doi ani la London School of Hygiene and Tropical Medicine, cercetător în evaluare economică în Departamentul de Sănătate Globală şi Dezvoltare. Între 2015 şi 2018, Gheorghe a lucrat ca “economist în sănătate” la Oxford Policy Management, o firmă de consultanţă în dezvoltare internaţională care îşi propune să ajute ţările cu venituri mici şi mijlocii să atingă creşterea economică şi să reducă sărăcia prin reforma politicilor publice.