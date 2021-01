SUA: Trei soldați uciși după prăbușirea unui elicopter

Trei soldați au fot uciși după ce un elicopter al Gărzii Naționale s-a prăbușit în nordul statului New York, potrivit abc7ny.com. Biroul șerifului din Monroe a declarat că un elicopter de evacuare medicală UH-60 din Garda Națională din New York s-a prăbușit într-un câmp deschis lângă West Bloomfield Road din Mendon, New York. Echipajele de salvare au găsit un Blackhawk al Gărzii Naționale din New York. Ei spun că aeronava arsese în totalitate când echipajele au ajuns la fața locului. Oficialii spun că cei trei soldați, despre care se crede că sunt membri ai Gărzii Naționale din New York, au fost murit. Elicopterul se afla la sediul Armatei de sprijin aerian de la Aeroportul Internațional Rochester și s-a prăbușit în timp ce se afla într-o misiune de antrenament de rutină. Autoritățile lucrează la identificarea soldaților care se aflau la bord.