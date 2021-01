Melania Trump într-o rochie de 3.700 de dolari la aterizarea în Florida

Portocaliul este noul negru. Prima doamnă Melania Trump a purtat o rochie Gucci cu blazon portocaliu după ce a ajuns în Palm Beach, Florida, din Washington, DC, împreună cu fostul președinte Donald Trump. Aceasta a marcat ultimul zbor al duo-ului cu Air Force One în calitate de președinte și primă doamnă, potrivit New York Post. Rochia ei bombastică, care costă 3.700 de dolari, contrastează puternic cu jacheta neagră Chanel și rochia Dolce & Gabbana pe care le purta la ieșirea de la Casa Albă. Nici Melania și nici Donald Trump nu au purta măști în timp ce urcau sau debarcau din Air Force One. Cuplul a ieșit din avionul prezidențial la 11:08 a.m., a raportat NBC, cu aproximativ o oră înainte de începerea în DC a inaugurării președintelui ales, Joe Biden. Familia Trump, acum rezidenți din Florida, au făcut semn cu mâna către o mulțime de susținători și au dus o motocicletă la stațiunea Mar-a-Lago a fostului președinte, unde perechea a optat să meargă în loc să participe la festivitatea de inaugurare al mandatului noului președinte.