România deține un avion unic în Europa

România are de acum un avion unic în Europa, de o importanță strategică pentru țara noastră. Avionul de ultimă generație are la bord aparatură esențială pentru coordonarea zborurilor pe teritoriul țării. Aeronava de supraveghere și calibrare pentru aeroporturi aduce și o noutate pentru țara noastră. Calibrarea zborurilor poate fi făcută acum direct prin satelit, cu o precizie de 2 centimetri, față de un metru, cât era până acum, potrivit Digi24.

Iulian Dumitrescu, șef departament Autoritatea Aeronautică Civilă (AACR): „Aici avem rak-ul în care avem echipamentele de calibrare a sistemelor consolei și aici este consola cu care executăm înregistrările cu cele trei sisteme speciale, sisteme de poziționare de o precizie foarte mare care dau precizia în zbor cu mai puțin de 2 centimetri”.

Specialiștii spun că tehnologia de care dispune avionul de mici dimensiuni pare că vine din viitor

Avionul de mici dimensiuni a devenit brusc vedeta aeronavelor din România. Specialiștii spun că tehnologia de care dispune pare că vine din viitor.

Sorin Neicuțescu, director general adjunct al Autorității Aeronautice: „Acest avion este o adevărată bijuterie a tehnicii în domeniul aviației, este cel mai complex avion care există astăzi în aviația civilă din România. Este atât de complex, pentru că pe lângă toate mijloacele de navigație pe care le are la bord corespunzătoare tuturor avioanelor civile, în plus, mai are două sisteme la care sunt conectați senzorii care asigură verificarea tuturor parametrilor sistemelor de navigație de pe aeroporturi și cele care țin de traficul aerian”.