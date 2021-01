Japonia va studia cazurile persoanelor infectate după vaccinarea împotriva COVID-19

Japonia intenţionează să colecteze date de la persoanele care se infectează cu noul coronavirus chiar şi după ce au fost vaccinate pentru a evalua modul în care vaccinurile pot ajuta la prevenirea răspândirii virusului, au declarat duminică surse informate cu privire la acest subiect, potrivit Kyodo.

Inoculările vor începe în Japonia probabil în luna februarie. Ministerul Sănătăţii va crea un sistem de colectare a datelor privind vaccinarea pentru toate persoanele infectate prin adăugarea unor rubrici de bifat la un document pe care medicii trebuie să îl prezinte la centrele de sănătate publică atunci când confirmă infecţiile cu noul coronavirus, au precizat sursele, potrivit Agerpres.

Formatele pentru raportarea cazurilor de rubeolă şi rujeolă, alte boli transmisibile majore, au, de asemenea, rubrici de bifat pentru datele de vaccinare.

Noul sistem va permite autorităţilor să cunoască situaţia imunizării pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus, obţinând date despre vaccinurile cu care au fost inoculaţi şi dacă au primit o doză unică sau dublă, potrivit aceloraşi surse.

Pe baza unor studii clinice efectuate în străinătate şi a eficacităţii raportate a acestora, vaccinurile disponibile în prezent împotriva coronavirusului protejează oamenii de îmbolnăvire, însă nu se cunoaşte încă şi dacă previn sau nu infectarea.

Prin obţinerea de informaţii precum rata de persoane vaccinate în rândul pacienţilor cu coronavirus şi progresul simptomelor acestora, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Bunăstării din Japonia se aşteaptă să poată evalua eficienţa unui vaccin şi impactul vaccinării asupra răspândirii epidemiei în ţară.

Potrivit legislaţiei privind bolile infecţioase din Japonia, medicii sunt obligaţi să informeze centrele de sănătate publică cu privire la numele persoanelor infectate şi la simptomele acestora.

Guvernul japonez intenţionează să înceapă vaccinarea angajaţilor din sistemul sanitar la sfârşitul lunii februarie, după aprobarea vaccinului pentru uz intern.

Inocularea celor din afara sistemului medical este aşteptată să înceapă la sfârşitul lunii martie, urmând să fie acordată prioritate persoanelor de peste 65 de ani, acestea fiind considerate cu risc crescut pentru dezvoltarea de simptome severe.

Datele de vaccinare ale pacienţilor care au contractat după inoculare noul coronavirus sunt, de asemenea, aşteptate să servească drept indiciu pentru a evalua riscul de îmbolnăviri grave, ceea ce va ajuta medicii şi oficialii din domeniul sănătăţii să stabilească politicile de tratament, au adăugat sursele.

Prin păstrarea acestor date, autorităţile vor putea totodată să detecteze o schimbare a situaţiei epidemice. Ei vor putea astfel suspecta potenţiala apariţie a unei variante de virus rezistente la vaccin dacă numărul persoanelor care se îmbolnăvesc nu scade semnificativ chiar şi după diseminarea vaccinurilor.

Cu o populaţie de 126 de milioane de locuitori, Japonia are contracte cu companiile farmaceutice Pfizer Inc. şi AstraZeneca Plc pentru 120 de milioane de doze de vaccin din fiecare, precum şi unul cu Moderna Inc. pentru alte 50 de milioane de doze.