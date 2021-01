Medicii din Suceava au vaccinat și persoane care nu erau pe listă pentru a economisi serul

”Ne-ar fi părut rău să aruncăm un număr substanţial de doze de vaccin, astfel încât am făcut o mobilizare la nivelul spitalului, iar ulterior lucrurile s-au făcut publice pe calea reţelelor de socializare, astfel încât au venit la spital mai multe persoane decât am preconizat noi. Chiar dacă nu erau toţi cadre medicale, am fost bucuroşi că am avut aşa o adresabilitate mare, astfel încât am folosit dozele de vaccin şi pentru persoane care nu erau din personalul medico-sanitar, dar erau cetăţeni ai municipiului Suceava, care la fel ca noi sunt expuşi la virusul care este printre noi. În acest fel am conlucrat la binele întregii comunităţi”, spune dr. Gabriela Băncilă, purtătorul de cuvânt al DSP Suceava.