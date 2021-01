WhatsApp încearcă să-și spele păcatele: anunțul care nu mai impresionează pe nimeni

În ultima săptămână, s-a creat un val de reticență la adresa WhatsApp și un număr mare de utilizatori a decis să migreze către Signal, Telegram și alte aplicații de chat, potrivit playtech.

La scurt timp după ce WhatsApp și-a anunțat utilizatorii că începe să-ți partajeze datele private cu terți pentru a-ți vinde reclame, utilizatorii au fost îngrijorați. După un deceniu de marketing în jurul conceptului că nimeni nu-ți poate accesa conversațiile de pe WhatsApp pentru că sunt complet criptate, a sunat cel puțin ciudat faptul că aceleași conversații vor fi acum diseminate pentru a-ți afișa reclame personalizate în alte aplicații, servicii web și nu numai.

Foarte mulți utilizatori de WhatsApp au decis să renunțe la aplicația deținută de Facebook în favoarea unor alternative. Signal sau Telegram sună foarte bine. Numărul celor care au fugit de WhatsApp este atât de mare încât creatorii aplicației au început să publice comunicate de presă prin care asigură utilizatorii că nu le pot accesa mesajele.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

De partea cealaltă a baricadei, creatorii Signal au anunțat pe Twitter că vor exista întârzieri în expedierea mesajelor de confirmare a noilor conturi pentru că numărul celor care se înscriu în mod constant pe platformă este absolut uimitor.

Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.