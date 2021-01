Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 15 – 21 Ianuarie

Scoob

Regia: Tony Cervone

Cu: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Zac Efron, Gina Rodriguez, Will Forte, Frank Welker

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister, Horror

Durată: 98 min

Rating: AG

Scooby-Doo este eroul propriei povești din „SCOOB!”, Prima aventură animată de lungă durată a lui Scooby-Doo, care dezvăluie modul în care el și cel mai bun prieten al său, Shaggy, au devenit doi dintre cei mai iubiți demascatori de rau făcători din lume. Povestea ne duce înapoi la locul în care totul a început atunci când un tânăr pe nume Shaggy se întâlnește pentru prima dată cu Scooby și fac echipă cu Velma, Daphne și Fred pentru a lansa Echipa Misterelor.

Dublat: Vineri pana Joi 11:35; 13:40

Subtitrat: Vineri pana Joi 15:45

The Way Back

Regia: Gavin O’Connor

Cu: Ben Affleck

Gen Film: Drama, Sport

Durată: 113 min

Rating: AP 12

Odata Jack a avut o viata perfecta. In liceu, a fost un fenomen in baschet si a avut o bursa cand brusc, din motive necunoscute, se indeparteaza de acest joc, punandu-si in pericol viitorul. Acum, cativa ani mai tarziu, Jack decade pe zi ce trece, este din ce in ce mai disperat. Si-a inecat amarul in alcool fapt ce l-a costat casnicia. Jack spera ca in cele din urma viata sa va intra pe un fagas normal. Atunci cand fostul lui antrenor il roaga sa accepte sa antreneze echipa liceului la care a invatat, Jack este convins de faptul ca aceasta este sansa sa. Jack are in sfarsit un motiv sa isi confrunte demonii care l-au deraiat de la drumul cel bun. Dar va fi acest lucru de ajuns pentru a umple golul si sa vindece ranile din trecut?

Vineri pana Joi 17:50; 20:10

Bad Boys for Life / Băieți răi pe viață

Regia: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Cu: Will Smith, Martin Lawrence

Gen Film: Actiune, Comedie, Crima, Thriller

Durată: 128 min

Rating: N 15

Ce se întâmplă când Băieții Răi devin bărbați? Ei bine, după 25 de ani de la lansarea primului film “Bad Boys”, îi regăsim pe celebrii detectivi Mike Lowrey și Marcus Burnett la fel de simpatici cum îi știm. Doar că acum îi cam bântuie criza vârstei mijlocii, pe fiecare în alt fel: Marcus tocmai devine bunic și se gândește deja la pensionare pentru a petrece mai mult timp în familie, dar Mike se împăunează cu forma sa de zile mari și vrea să demonstreze că este mai pregătit ca oricând să-i prindă pe răufăcători. Și fiindcă Mike este urmărit de interlopi periculoși iar prietenii nu renunță la greu, Marcus se lasă convins să-l însoțească într-o ultimă misiune, sub deviza “Luptăm împreună. Murim Împreună”. Așa că revin în focurile acțiunii pe străzile din Miami, în urmăriri palpitante, cascadorii spectaculoase și surprize comice.

Vineri pana Joi 14:50

Jumanji: The Next Level 3D / Jumanji: Nivelul următor

Regia: Jake Kasdan

Cu: Karen Gillan, Dwayne Johnson, Madison Iseman, Kevin Hart, Awkwafina, Jack Black

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie

Durată: 119 min

Rating: AP 12

Grupul celor patru tineri din filmul anterior revine – Spencer, Bethany, Fridge şi Martha. Ei sunt acum studenţi la colegiu şi se întorc la Brantford în vacanţă. Fiecare dintre ei trece prin această etapă a vieţii într-un mod diferit; Unii se străduiesc, iar alţii se adaptează mai greu vieţii de după jocul prin care au trecut, ieşind învingători.

Vineri pana Joi 15:30; 19:00

Like a Boss / Șefele

Regia: Miguel Arteta

Cu: Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish, Lisa Kudrow

Gen Film: Comedie

Durată: 90 min

Rating: AP 12

Rose Byrne și Tiffany Haddish sunt protagonistele comediei Like a Boss, în care cele două, prietene de-o viață, au împreună o firmă de cosmetice. Una e pragmatică, cealaltă își dorește doar bani și o viață de răsfăț. Când firma începe să piardă bani, însă, cele două caută o soluție pentru a ieși din impas. Abia acum prietenia dintre două firi complet opuse va fi pusă la grele încercări.

Vineri pana Joi 17:20

Playing with Fire / Se-ncinge treaba!

Regia: Andy Fickman

Cu: John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo

Gen Film: Comedie

Durată: 101 min

Rating: AG

Jake Carson este obișnuit să se expună unor riscuri mari atunci când sare cu parașuta în incendii de pădure. Singura lui grijă este munca. Subordonații lui, care locuiesc cu el în secție, îl respectă și îl admiră. După ce adolescenta Brynn și frații ei mai mici, Will și Zoey, sunt salvați dintr-un incendiu, scoși din cabana în flăcări, aceștia sunt ținuți temporar în secția de pompieri. Cei trei copii vor deveni cea mai grea misiune a lui Carson.

Vineri pana Joi 15:10

Sonic the Hedgehog

Regia: Jeff Fowler

Cu: Jim Carrey, James Marsden, Ben Schwartz

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 105 min

Rating: AG

Filmul Sonic the Hedgehog urmărește peripețiile lui Sonic în încercările lui de a trece cu bine de dificultățile vieții de pe Pământ, împreună cu noul său prieten, Tom Wachowski (James Marsden). Sonic și Tom își unesc forțele pentru a-l opri pe diabolicul dr. Robotnik (Jim Carrey), care vrea să îl captureze pe Sonic și să-i folosească superputerile pentru a domina lumea.

Dublat: Vineri pana Joi 12:30; 16:15

Dolittle

Regia: Stephen Gaghan

Cu: Tom Holland, Robert Downey Jr., Emma Thompson, Rami Malek, Michael Sheen

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 98 min

Rating: AG

După ce și-a pierdut soția în urmă cu șapte ani, excentricul dr. John Dolittle (Downey), un veterinar extrem de îndrăgit din Anglia victoriană, se izolează în spatele porților conacului său, singura companie fiindu-i o menajerie de animale exotice. Dar, când tânăra regină Victoria (Jessie Buckley) se îmbolnăvește grav, Dolittle pornește cu mari ezitări într-o călătorie plină de aventuri către o insulă mitică pentru a căuta leacul care o va vindeca pe regină, regăsindu-și pe drum curajul, și trezindu-și la viață istețimea legendară, pe măsură ce va fi nevoit să-și croiască drum printre creaturi nemaivăzute ochiului uman.

Dublat: Vineri pana Joi 12:15; 14:30

Ava

Regia: Tate Taylor

Cu: Jessica Chastain, Colin Farrell, John Malkovich, Common

Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Mister, Thriller

Durată: 101 min

Rating: N 15

Ava (Jessica Chastain) este un mercenar extrem de căutat care lucrează pentru o organizație de operațiuni clandestine. Ava străbate tot globul pentru a-și găsi și anihila țintele, întotdeauna personaje extrem de influente. Cariera ei ia o turnură dramatică în momentul când o misiune eșuează din cauza informațiilor greșite pe care le-a primit. Cu o misiune ratată, și fiind deja cunoscută pentru faptul că pune mereu la îndoială validitatea ținntelor pe care trebuie să le elimine, Ava e sfătuită să ia o pauză. Dar șeful organizației decide să o transforme pe ea în țintă, ca să se asigure că nimic nu se va întoarce împotriva companiei.

Vineri pana Joi 17:00; 19:15

Trolls World Tour 3D / Trolii descoperă lumea

Regia: Walt Dohrn, David Smith

Cu: Sam Rockwell, Anna Kendrick, Jamie Dornan, James Corden, Rachel Bloom, Justin Timberlake

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Fantastic, Familie, Musical

Durată: 104 min

Rating: AG

De data aceasta, trolii vor ajunge acolo unde nimeni din universul lor nu a ajuns vreodată! Poppy (Kendrick) și Branch (Timberlake) vor descoperi că există șase triburi diferite de troli răspândite în șase ținuturi diferite, care sunt fanii a șase stiluri diferite de muzică: funk, country, techno, clasică și rock. Așadar, lumea trolilor se face mai mare și mai gălăgioasă!

Dublat: Vineri pana Joi 11:50; 12:45; 14:00; 18:30

Honest Thief / Un hoț cinstit

Regia: Mark Williams

Cu: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan

Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Thriller

Durată: 104 min

Rating: N 15

Un hoț cinstit este povestea unui spărgător de bănci cu vechime care vrea să se predea fiindcă… s-a îndrăgostit. Dar totul se complică din cauza a doi agenți FBI corupți, care pornesc pe urmele lui, hotărâți să-l elimine și să-i fure banii pe care acesta intenționa să-i dea înapoi.

Tom (Liam Neeson) poate fi descris în multe feluri, dar, în principal, este un hoț faimos, și un romantic nou-convertit la iubire. Sentimentele sale pentru Annie (Kate Walsh) l-au făcut să vrea să repare greșelile trecutului, și să lase în urmă viața de infractor. Deși a operat întotdeauna cu integritate și principii, jafurile sale fiind în exclusivitate fără violențe, nu vrea ca relația lui să se construiască pe minciuni. Se decide să se predea FBI-ului, și să dea înapoi banii pe care i-a furat, în schimbul unei înțelegeri care să-i permită o sentință mai ușoară și un cazier curat.

Vineri pana Joi 18:15; 20:30

Mulan 3D

Regia: Niki Caro

Cu: Donnie Yen, Yifei Liu, Jet Li

Gen Film: Aventuri, Drama, Familie

Durată: 125 min

Rating: AG

Acţiunea va merge pe urmele lui Hua Mulan, fiica unui bătrân luptător, care se deghizează în bărbat şi îi ia locul tatălui său în armată. Călătoria epică o va transforma într-un războinic venerat, îi va aduce respectul întregii națiuni și îl va face mândru pe tatăl ei.

Vineri pana Joi 13:00; 16:30

War with Grandpa / Un tataie de coșmar

Regia: Tim Hill

Cu: Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle, Oakes Fegley, Laura Marano, Cheech Marin

Gen Film: Comedie, Familie

Durată: 99 min

Rating: AG

Peter e încântat de faptul că urmează să locuiască nu numai cu părinții săi, ci și cu buincul Jack, de care era foarte apropiat. Asta până când trebuie să se mute in podul care îi trezea coșmaruri, pentru a-i lăsa camera sa noului venit. Dar Peter nu se va da bătut așa de ușor și adunându-și prietenii vor încerca cu toții să îl scoată din sărite pe bunic, printr-o serie de farse care mai de care mai creative. Însă Jack nu e dispus să piardă și cât de repede îi declară război băiatului, întorcând casa cu susul în jos. Întrebare rămâne însă: se va da Peter bătut în fața bunicului sau va reuși acesta să își recupereze camera, câstigând razboiul?

Vineri pana Joi 17:35; 19:45

The New Mutants / Noii Mutanți

Regia: Josh Boone

Cu: Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Maisie Williams, Henry Zaga, Blu Hunt

Gen Film: Actiune, Horror, SF

Durată: 103 min

Rating: AP 12

Cinci tineri mutanţi, care abia îşi descoperă abilităţile în vreme ce sunt ţinuţi închişi într-o instituţie secretă, încearcă să se salveze, dar şi să se lepede de păcatele comise în trecut.

Vineri pana Joi 14:15; 19:30

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.