Primarul unei localități din Călărași a sărit rândul si s-a vaccinat împotriva COVID

„V-am spus, am zis că dacă am posibilitatea să îl fac, îl fac, dacă nu, nu. Eu nu am vrut să sar rândul la nimeni. Dacă e vreo problemă și deranjez pe cineva nu mai fac al doilea vaccin. Eu chiar nu am vrut să lezez pe cineva. Nu m-a interesat să iau locul la nimeni, chiar nu e cazul. Am fost destul de răcit în ultima vreme, mi-am făcut două teste, au ieșit negative amândouă…Și am zis să fie un îndemn să fac vaccinul, dacă se poate”.