Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, are COVID-19

​​​Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat marți pe Facebook că a fost confirmat pozitiv pentru COVID-19. El precizează că nu știe cum a contractat virusul.

„A treia oară n-am scăpat. Din păcate, azi am fost confirmat pozitiv pentru COVID-19. Aseară am simțit dureri musculare și o stare subfebrilă așa că am făcut un test azi dimineață la prima oră. Rezultatul a venit și mă obligă la izolare totală timp de 14 zile. Nu am fost contact direct pentru niciunul dintre angajații Primăriei Timișoara pentru că am purtat tot timpul mască. Nici nu pot să-mi imaginez cum și de unde l-am luat, dar asta este natura perfidă a acestui virus.(…) Vă spun cu mâna pe inimă că am avut mare grijă, nu m-am văzut inutil cu nimeni, și cu toate astea m-am infectat”, a scris el pe Facebook, potrivit HotNews.