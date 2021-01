Imagini tulburătoare cu un bătrân căzut pe holul unui spital care cere ajutor cadrelor medicale

„Văzând că nu îl pot ridica singură, am mers sa anunţ un medic. Am anunţat o Dna Dr respectabilă, cu parul puţin mov. Nu ii voi dezvălui identitatea, nu aş vrea ca domnul Ivanus sa fie lezat in vreun fel Răspunsul doamnei: -«Să vină infirmierele» s-a întors şi fără urmă de umanitate a plecat. De ce Dna Doctor ?!Aşa ne învaţă jurământul lui Hipocrate???? Prima doamnă mai calmă ce-i drept, asistentă, încerca sa ajute, se uita la mine, eu la dânsa.

A plecat după infirmiere şi dumneaei. Vin infirmierele!!! Şi de aici mă voi aprinde puţin. Foc nu iau, nu pentru că mă tem de cineva. Pur şi simplu pentru că adevăraţii oameni nu îşi pătează caracterul. Două agramate, incompetente lipsite de profesionalism. «Doamnele» infirmiere nu au mişcat un deget, pt a ridica un suflet de jos. Nu am filmat mai mult pentru că nu credeam ce văd”, a scris femeia care l-a filmat pe bătrân, în comentariul care însoţeşte imaginile.