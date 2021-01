Elon Musk ne recomandă să utilizăm Signal în loc de WhatsApp

Fondatorul lui Tesla, SpaceX și acum cel mai bogat om din lume le recomandă celor care-l urmăresc, printr-un tweet simplu și direct, să folosească Signal, o aplicație pentru mesaje ca WhatsApp și Telegram, care folosește încriptare extremă pentru a proteja datele și comunicațiile utilizatorilor.

Toți am primit un mesaj de notificare care ne cere să acceptăm noua politică de confidențialitate a lui WhatsApp. Astfel, Facebook urmărește să integreze mai mult serviciile de mesaje.

Dar mulți utilizatori au fost deranjați sau supărați de aceste schimbări, pentru că nu le place ideea că unele din datele lor vor ajunge pe mâinile furnizorilor de publicitate. Elon Musk a avut ca întotdeauna ceva de spus:

Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.