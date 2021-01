S-a găsit soluția împotriva plagiatului doctoratelor și licențelor

„În calitate de ministru al Educaţiei, chiar înainte, am propus şi s-a preluat în Planul de guvernare. Este un rol pe care mi l-am asumat – acela de promovare a unui registru unic naţional integrat al diplomelor şi actelor de studii.

În acest registru unic naţional integrat, care nu pleacă de la zero, se bazează pe interconectarea unor baze de date deja existente şi pe completarea acestor baze de date, în acest registru unic am putea să găsim, ar trebui să găsim, va trebui să găsim toate diplomele de bacalaureat, toate diplomele de licenţă, toate diplomele de master şi toate diplomele de doctorat. (…) Ar trebui să găsim toate tezele de doctorat”, a spus ministrul la Realitatea Plus.