Mii de PET-uri au poluat din nou la început de an râul Cerna, în Orșova, la vărsarea în Dunăre, imaginile devenind virale pe Facebook.

Deși imaginile sunt noi, problema este veche și încă de la începutul anilor 2000, an de an, mii de metri cubi de PET-uri, resturi menajere ajung să se adune în același loc.

