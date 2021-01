Cod galben de ceaţă în 16 judeţe, astăzi de dimineață

16 judeţe se află în această dimineață sub avertizare cod galben de ceaţă, care duce la scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare nowcasting cod galben de ceaţă, pentru județele Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi și Vaslui, în vigoare până la ora 10.00, potrivit HotNews.

Tot până la ora 10.00, în județul Covasna și zona joasă a județelor Alba, Braşov, Mureş, Harghita și Sibiu va domina ceața care determină reducerea vizibilității sub 200 de metri.