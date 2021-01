Pacientul mort și pierdut la Spitalul Floreasca a fost, de fapt, luat și îngropat de altă familie

„Astăzi am venit la ora 9, ni s-a spus să așteptăm, pe urmă ni s-a spus asteptați, că e o încurcătură… Am văzut ce morți mi-au arătat dânșii care erau de COVID, nu am recunoscut niciunul. Ultima explicație e că s-ar putea să-l fi dat la altcineva. Atunci am apelat la poliție. Noi ne vrem cadavrul, eu am trei copii care suferă, l-au iubit, era tatăl lor”, a declarat Mioara Păuna, soția decedatului.