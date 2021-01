Arhiepiscopul Tomisului anunţă slujbă de Boboteaza fără restricţii

„Arhiepiscopia a organizat în fiecare an la fel. Adică, sărbătorile trebuie să învingă pandemia, dacă ne ascundem de sărbători însemnează că vrem să fim iubiţi de boală, întrucât vrem să biruim boala cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că e sărbătoarea darurilor, sărbătoarea sfinţeniei, multe raze de sfinţenie vor fi mâine şi poimâine asupra apei care se sfinţeşte şi asupra oamenilor care vin la această sfinţire. Tocmai de aceea am pregătit ca în fiecare an Boboteaza”, a transmis ÎPS Teodosie.