A început vaccinarea anti-COVID la Spitalul Colentina

„Din luna martie a anului trecut, Spitalul Colentina a fost spital suport COVID. Cu o mică pauză de o lună, în care am funcţionat mixt şi cu pacienţi non-COVID, am avut doar pacienţi COVID. Am avut în jur de 3.000 de pacienţi trataţi cu cazuri medii şi severe, am avut foarte mulţi pacienţi trataţi în ATI. Supravieţuirea în ATI-ul nostru a fost în jur de 39%, ceea ce este un procent excepţional”, a spus el.