Craiova, închisă din pix

„Comitetul nu s-a raportat la cele 14 zile, acest termen nu a fost respectat. Așa era normal. Comitetul a luat în calcul doar art 15, alin 2, dar nu putem juca ping-pong cu acești oameni. Eu ca reprezentant al CJ Dolj am ridicat această problemă. Legiuitorul spune clar în Anexa 3, art. 15, alin.1, 2, 3,4 acest lucru. În plus ședința s-a ținut doar cu 29 de membri din cei 52 de membrii. Documentele care au fost supuse atenției noastre nu au fost semnate de o entitate anume. Până acum nu ne-am întâlnit cu o astfel de situație, cu un impact major în Craiova.S-au ridicat păreri pertinente cu privire la acuratețea raportării datelor și veridicitatea lor. În momentul în care ne raportăm la incidența cazurile de COVID noi trebuie să scădem cazurile din spital, din căminele de bătrâni, de copii. Noi în 48 de ore trebuie să ne pronunțăm asupra situației. Eu am ridicat următoarea problemă, dacă pe 19 a scăzut incidența, de ce nu facem ședință. Am ridicat problema și la Comitetul Național. Eu nu ridic bariera combaterii acestui virus, dar nu ne putem juca și cu soarta acestor oameni din HoReCa. Eu îmi susțin punctul de vedere, reevaluarea se face la 14 zile”, a mai precizat Mihail Neațu, vicepreședintele CJ Dolj.