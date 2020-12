Stelian Bujduveanu (PNL) și Horia Tomescu (USR PLUS) au fost aleși, luni, ca viceprimari ai Capitalei în ședința CGMB. Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a fost susținut pentru a prelua această funcție din partea USR PLUS, dar s-a retras pentru a face parte din guvernul Cîțu.

Din partea USR PLUS a fost ales viceprimar Horia Tomescu. El are 41 de ani și este dentist. Tomescu activează în filiala Sector 5 a formațiunii condusă de Dacian Cioloș, PLUS.

Inițial Vlad Voiculescu a fost susținut de USR PLUS pentru funcția de viceprimar al Capitalei, însă el s-a retras pentru a face parte din guvernul Cîțu.