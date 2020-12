Restricții anti-COVID-19 de sărbători în Italia

Guvernul italian a adoptat noi restricții și măsuri menite să limiteze răspândirea coronavirusului.

Noi măsuri de carantină vor fi instituite în Italia la final de an. Specialiștii au avertizat că țara încă e sub risc crescut de contaminare cu coronavirus. Astfel, în perioadele 24 – 27 decembrie, 31 decembrie – 3 ianuarie şi 5 – 6 ianuarie 2021, italienii vor trebui să stea în casă. Permise vor fi doar deplasările în interes de serviciu, din motive medicale sau alte treburi absolut urgente. Cele mai multe magazine vor fi închise. Totodată, premierul Italiei a promis un pachet de ajutor economic de 645 milioane de euro pentru sectorul HoReCa, foarte afectat și în această țară de restricțiile menite să țină sub control răspândirea SARS-CoV-2.

