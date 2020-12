Doi puști au câștigat 250.000 de dolari inventând un dispozitiv pentru decorarea bradului de Crăciun

Doi băieți de 12 ani din Connecticut au câștigat 250.000 de dolari, cu o metodă ingenioasă de a împodobi bradul. O parte din profit a fost donată adăposturilor de animale.

Ayaan și Mickey Naqvi iubesc tradițiile de Crăciun și le place să decoreze bradul. Într-o zi, când cei doi frați din Connecticut agățau ornamentele, unul a căzut și s-a spart. Așa „s-a aprins beculețul” și s-a născut „Anchor”, o modalitate mai sigură de a agăța decorațiunile.

Anchor are un dispozitiv care prinde ornamentele în siguranță pe brad. Ele nu mai sunt agățate în mod convențional. Ayaan a testat Anchor în cadrul unui proiect școlar, anul trecut. Standul lor a fost luat cu asalt. Invenția s-a transformat repede în afacere. „Fratele meu și cu mine am lucrat pentru a proiecta produsul, a-l breveta, a crea un site web, a calcula marjele de profit și am făcut propria noastră analiză de piață”, a declarat Ayaan pentru CNN.

Inițial au avut vânzări de peste 1.000 de dolari la un târg local de Crăciun anul trecut. Băieții au decis să își prezinte produsul pe scară mai largă. În câteva luni, Good Morning America a prezentat produsul. La fel și QVC, unde s-a vândut de două ori.

În doar un an, Ayaan și Mickey au realizat venituri de peste 250.000 de dolari și au donat – și vor continua să doneze – 10% din profit către adăposturile de animale.Deși băieții se bucură de succes, 2020 nu a fost un an ușor pentru a începe o nouă afacere.