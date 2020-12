Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord privind Mecanismul de Reziliență și Redresare

„Cea mai bună veste este că am reușit să obținem un acord privind Mecanismul de Reziliență și Redresare înainte de finalul anului, așa cum ne-am asumat încă de acum 5 luni, când am început munca legislativă pe acest mecanism. Acordul de astăzi înseamnă că România are garantate cele 30,5 miliarde de euro și că banii vor fi la dispoziția noastră începând de anul viitor pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență”, a spus Siegfried Mureșan.