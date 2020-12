Muzeul Brukenthal comercializează măşti de protecţie cu imagini din tablouri celebre

Vizitatorii Muzeului Naţional Brukenthal au posibilitatea să achiziţioneze măşti de protecţie imprimate cu imagini din tablouri celebre.

„În această perioadă Muzeul Naţional Brukenthal a lansat o nouă gamă intitulată ‘Brukenthal Magic’ destinată sărbătorilor de iarnă. Sunt diferite modele de măşti care, iată, de astăzi (joi n.r.) au fost puse spre vânzare în magazinul de la Palatul Brukenthal din Piaţa Mare din Sibiu. Aceste produse, alături de celelalte produse de brand, pot constitui cadouri speciale de Crăciun pe care le putem face celor dragi”, a declarat şeful secţiei Marketing de la Muzeul Brukenthal, Alexandru Chituţă.



Sursa foto: Muzeul Național Brukenthal/Facebook.com



Potrivit sursei citate, primele măşti, lansate încă din luna mai 2020, au fost cu Baronul Brukenthal, Sophia, după celebra lucrare „Fata în albastru” din Galeria de Artă Românească sau după diferite lucrări de artă contemporană. Totodată, cu prilejul expoziţiei „Empowered Great artists of the world”, cu bunăvoinţa colecţionarului George Şerban, au fost lansate o serie de măşti cu imprimeuri cu lucrări semnate de mari artişti ai lumii.



În acest an, chiar de la deschiderea muzeelor, Muzeul Naţional Brukenthal a fost prima instituţie de cultură din România care a lansat o gamă variată de măşti de faţă, potrivit comunicatului de presă.