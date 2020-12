VIDEO Ciucă: ”Este important să sensibilizăm publicul cu privire la sclavia modernă, traficul de persoane”

Premierul interimar Nicolae Ciucă a declarat că este important ca autorităţile să sensibilizeze publicul cu privire la „sclavia modernă”, subliniind că este esenţial să se asigure „cooperarea şi coordonarea acţiunilor” de combatere a acestui flagel, atât la nivel naţional, cât şi european şi internaţional.

Prim-ministrul interimar a participat, joi, la semnarea acordurilor de cooperare dintre Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANTIP) şi Biserica Ortodoxă Română, respectiv Primăria Municipiului Bucureşti, pentru combaterea şi prevenirea traficului de persoane şi protecţia victimelor.

„Evenimentul de astăzi reprezintă o etapă într-un efort la care trebuie să participe autorităţile, reprezentanţii societăţii civile, cei ai bisericii, dar şi fiecare dintre noi. Este important să sensibilizăm publicul cu privire la sclavia modernă, un flagel ce trebuie eradicat. Libertatea reprezintă un drept fundamental pentru fiecare persoană şi o valoare primordială a umanităţii. Prin toate formele sale, traficul de persoane constituie o rană deschisă a societăţii contemporane, afectând uneori, ireparabil, victimele sale”, a afirmat premierul interimar.

El a punctat că „fenomenul migraţiei a accentuat traficul de persoane, speculând vulnerabilităţile persoanelor lipsite de ajutor şi de resurse materiale”.

„Potrivit statisticilor, România este în topul migraţiei. O realitate tristă pe care trebuie să o acceptăm, dar, totodată, pentru care suntem datori să găsim soluţii, aici, în ţară, pentru a opri acest fenomen. Acordul de cooperare semnat astăzi are nevoie de instrumente de acţiuni, de o implicare reală şi concretă a tuturor celor care pot contribui la eradicarea traficului de persoane. Avem nevoie de rezultate, s-au întreprins demersuri şi acestea continuă, dar cu toate acestea rămân foarte multe de făcut. Eforturile judiciare împotriva traficanţilor de persoane trebuie intensificate. La fel şi lupta împotriva reţelelor de crimă organizată, care profită de persoanele vulnerabile şi trimit ilegal la muncă bărbaţi, femei şi copii, în România sau în alte ţări europene. Traficanţii de persoane trebuie să primească un semnal clar că nu vor fi tolerate asemenea acţiuni”, a declarat Ciucă.

Premierul interimar a adăugat că este nevoie şi de „campanii de avertizare împotriva traficului de persoane şi de fonduri pentru asistenţa şi pentru serviciile de protecţie a victimelor”.

„În lupta pe care o ducem împotriva traficului de persoane, un fenomen pe cât de complex, pe atât de întunecat şi de inuman, este esenţial să se asigure cooperarea şi coordonarea acţiunilor, atât la nivel naţional, cât şi european şi internaţional, pentru că traficul de persoane nu are graniţe şi, din păcate, cele mai multe dintre victime sunt femeile şi copiii. Acordul de cooperare de astăzi este un exemplu de bună practică ce trebuie multiplicată. Vă felicit pentru această iniţiativă şi, în acelaşi timp, să transmit un mesaj că este nevoie ca fiecare dintre noi să se implice în combaterea acestui fenomen”, a mai declarat Ciucă.

La evenimentul organizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului – „Human Trafficking: New Path of Cooperation and Achievement” – au mai participat ambasadorul SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, primarul Capitalei, Nicuşor Dan, fostul premier Ludovic Orban şi Preasfinţitul Episcop Vicar Patriarhal Varlaam Ploieşteanu.