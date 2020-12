Povestea șocantă a Larisei. Aceasta încearcă să-și recupereze copiii și are nevoie de ajutor

“Nu vreau să-mi expun copiii la aceeași trauma la care am fost eu expusă. Eu nu am știut de la început faptul că am fost adoptată, eu am aflat singură. Nu vrea ca și copiii mei să treacă prin ce am trecut eu. Iar eu îmi doresc foarte mult să fiu alături de copiii mei în fiecare zi, am cum să-i cresc și sunt sigură că alături de mine nu vor fi în pericol. ”, ne mărturisește Larisa.