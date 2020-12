Vapor cu 12 sirieni la bord, abandonat în portul Constanța

În portul Constanţa este abandonat un vapor cu 12 navigatori sirieni la bord. Echipajul este fără provizii şi neplătit de peste un an, a informat, miercuri, Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN).

„Nava Ali Bey sub pavilion Panama şi acoperită de clubul de asigurare The American Club este abandonată cu 12 navigatori sirieni la bord în portul Constanţa. Armatorul A&D Ship Management Co. SA este înregistrat în Panama şi are contacte în Turcia. Aici începe iarna, nava nu are combustibil şi mâncarea este pe sfârşite. (…) Salariile sunt restante de peste un an, iar un marinar are de primit salarii din ultimii 2 ani”, au scris reprezentanţii SLN pe pagina de Facebook.

Conform sursei citate, Federaţia Internaţională a Transportatorilor (ITF) Romania şi Administraţia Porturilor Maritime Constanţa au găsit o soluţie temporară pentru alimentarea vaporului cu energie de la cheu.

Administraţia din Panama şi clubul de asigurare au fost notificate din data de 2 decembrie de reprezentantul ITF România, Adrian Mihălcioiu, dar nu au luat nicio măsură până în prezent.

„Eu personal am informat şi administraţia din Panama şi clubul de asigurare despre situaţia de aici şi le-am cerut să îşi îndeplinească obligaţiile din Convenţia MLC 2006, în conformitate cu Certificatele semnate pentru această navă. Este o situaţie inacceptabilă”, a spus inspectorul ITF, Adrian Mihalcioiu.