Secretarul general al guvernului, Antonel Tănase, și-a dat demisia

„Le mulţumesc funcţionarilor guvernului care şi-au făcut treaba repede şi bine. (…) Am avut un an plin de evenimente, an în care România a trecut prin cele mai grele momente din ultimii 30 de ani. Cu speranţa că mi-am făcut datoria aşa cum trebuia, mulţumesc încă o dată echipei guvernului Orban pentru încrederea acordată şi, dragii mei, nu ne oprim aici. Voi lucra pentru Noul Bucureşti, aşa cum mi-am asumat în campania electorală”, a transmis el.